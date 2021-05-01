ننشر مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري الممتاز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة ٢٢ وحتى الجولة ٣٤ والأخيرة.

وجاء تحديد المواعيد على النحو التالي:

الجولة ٢٢ يوم ١٩ مايو .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة ٥ مساء

الجولة ٢٤ يوم ٢٧ مايو .. المقاولون العرب * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة ٥ مساء

مؤجلات الجولة ٢٣ يوم ١ يوليو .. بيراميدز * البنك الأهلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء

الجولة ٢٧ يوم ٥ يوليو .. الأهلي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة ٩ مساء

الجولة ٢٨ يوم ٩ أغسطس .. بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء

مؤجلات الجولة ٢٥ يوم ١٣ أغسطس .. بيراميدز * الإسماعيلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٩ مساء

مؤجلات الجولة ٢٦ يوم ١٧ أغسطس .. بيراميدز * سموحة .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء

الجولة ٢٩ يوم ٢١ أغسطس .. طلائع الجيش * بيراميدز .. استاد جهاز الرياضة .. الساعة ٥ مساء

الجولة ٣٠ يوم ٢٥ أغسطس .. بيراميدز * المصري .. استاد الإسكندرية .. الساعة ٧ مساء

الجولة ٣١ يوم ١٠ سبتمبر .. الجونة * بيراميدز .. استاد خالد بشارة بالجولة .. الساعة ٧ مساء

الجولة ٣٢ أحد يومي ٢١ أو ٢٢ سبتمبر .. بيراميدز * أسوان .. استاد الدفاع الجوي

الجولة ٣٣ أحد يومي ٢٥ أو ٢٦ سبتمبر .. مصر المقاصة * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر

الجولة ٣٤ أحد يومي ٢٩ أو ٣٠ سبتمبر .. بيراميدز * غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي