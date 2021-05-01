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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم صلاح ومحرز.. الصائمون يتألقون في ملاعب أوروبا

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

تمبسك عدد كبير من نجوم كرة القدم المسلمون المحترفون في أووربا بفرض الصيام،  رغم الضغوط التي تلقى على عاتقهم أحيانا، بسبب خوض بعض المباريات المهمة نهارا، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

 

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز النجوم الذين تألقوا في ملاعب أوروبا مؤخرا، رغم الصيام:

 

1- محمد صلاح:

خاض محمد صلاح مباراة نيوكاسل الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة التي انتهت التعادل 1 - 1.

 

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وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم، في مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد هدفه في شباك فريق نيوكاسل، الأسبوع الماضي.

 

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 21  هدفا.

 

2- رياض محرز:

 تألق  النجم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم الصيام.

 

وسجل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك باريس سان جيرمان، ركلة حرة بطريقة رائعة، تشبه إلى حد كبير، هدفه مع منتخب الجزائر في شباك نيجيريا، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

 

وفاز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف

 

3-  بول بوجبا:

لعب الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد مباراة روما، الخميس الماضي، في ذهاب نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي، وهو صائما

 

وقدم بول بوجبا أداءا رائعا طوال اللقاء، وسجل هدفا، في فوز مانشستر يونايتد على روما الإيطالي بنتيجة 6 - 2.

 

ووفقا لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، فإن بول بوجيا كسر صيامه بين شوطي المباراة بشرب المياه، بينما لم يتناول أي طعاما إلى بعد انتهاء اللقاء.

 

4- ويسلي فوفانا:

توقفت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، التي أقيمت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي، بقرار من حكم اللقاء، من أجل إفطار ويسلي فوفانا.

وأشاد رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي بأداء الفرنسي  ويسلي فوفانا، رغم خوضه اللقاء وهو صائم.

أخبار محمد صلاح محمد صلاح رياض محرز بوجبا الصيام

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