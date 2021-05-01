الله يرحمك يا شريك عمري.. الكلمات الأخيرة لزوجة طبيب الغلابة

شيعت قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء اليوم جنازة الدكتورة فادية ملاك، زوجة الراحل الدكتور مشالي المعروف إعلاميا طبيب الغلابة بطنطا، بعد أداء صلاة الجنازة عليها عصر اليوم.

وكانت أخر كلمات الزوجة الراحلة في رثائها لزوجها هي: " الله يرحمك يا شريك عمري عشت معاك ٥٠ سنة في أمن وأمان وطيبه وربينا ولادنا هيثم ووليد وأحفادنا في أحسن حال وخلق وتربية ".

وتابعت الزوجة الباكية في ذاك الوقت " الله كريم سنواصل عمل الخير اللي حبيبي وصاني عليه انا وولادي ومشفتش في حياتي رجل في حنيته أبدا وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين ".



من ناحية أخري أعلنت أسرة الطبيب محمد مشالي والمعروف إعلاميا بطبيب الغلابة والإنسانية أن وصية امه الراحلة الدكتورة فادية مالك قبل موتها هي أن تدفن بجوار شقيقتها وأمها بمقابر العائلة بقرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة.

صرح بذلك المهندس هيثم مشالي أبن طبيب الغلابة، لافتا إلى أن والدته تعرضت لوعكة صحية مفاجئة عقب تعرضها لمرض مزمن "فشل كلوي " خلال الـ١٤ يوم الماضية وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدي المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

كانت شبرا قاص التابعة لمركز السنطة شهدت وصول جثمان الدكتورة فادية ملاك، زوجة الراحل الدكتور مشالي المعروف إعلاميا طبيب الغلابة بطنطا، إلى مقابر قرية شبراقاص بمركز السنطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها عصرا.



وكان " مشالي" أعلن أنه حاليا تم تجهيز الجثمان استعدادا لنقله من مستشفى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بواسطة سيارة اسعاف، ومن المقرر تشيع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليها عصرا، ودفنها بمقابر الأسرة بقرية شبراقاص بمركز السنطة.



كما نعي مروان مشالي حفيد عائلة طبيب الغلابة عبر صفحته علي مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك وفاه جدته بقوله "إن لله وإن إليه لراجعون وفاة جدتي الدكتورة فادية مالك ..حرم جدي الدكتور محمد مشالي ..وأرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة " .

أسره الطبيب مشالي تودع أمهم

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