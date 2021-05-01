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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يفقد جنيهان من قيمته في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

تراجعت  اسعار الذهب  في مصر بنهاية تعاملات اليوم ، 2 جنيه ، من قيمتها  بالمقارنة بما كانت عليه الأعيرة الذهبية المختلفة خلال الاسبوع الماضي.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 665 جنيها مقابل 667 جنيها خلال الاسبوع الماضي بفرق تراجع بلغ جنيهان.

 

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب نحو 776 جنيها مقارنة 778 جنيها في الاسبوع الماضي  بفارق جنيهان.

 

وصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 887 جنيها مقارنة بـ 889 جنيها في الاسبوع الماضي.

 

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها مقابل 519 جنيها خلال الاسبوع الماضي.

 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيه.


اسعار المصنعية والدمغات


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية. 
 

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