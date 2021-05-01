"الحرية المصري" مهنئا الأقباط بعيد القيامة: سنظل نسيجا واحدا ضد أعداء الوطن

قال المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب “الحرية المصري”، إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه يربطهم تاريخ طويل من النضال والتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسيظلون نسيجا واحدا متماسكا ضد أعدائنا، ويجمعهم وطن واحد وآمالا كبيرة في مستقبل أفضل لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها رئيس حزب الحرية إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد “محمود”، أن وحدة شعب مصر كانت وستظل أبد الدهر حائط صد منيعا فى مواجهة مؤامرات ومخططات أعداء الوطن ، مشيرا إلى الدماء الذكية للمسلمين والمسيحيين اختلطت فى حرب "العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر 1973"، لتحرير أرض سيناء المقدسة والدفاع عن حدود الوطن، ومواجهة الإرهاب الأسود.



وأعرب رئيس حزب “الحرية المصري”، عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر وقائدها وشعبها وجيشها، وأن تظل وطنا آمنا حافظا وحاميا لأبناءه.