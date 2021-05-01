عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

كل ما تريد معرفته عن عيد العمال وسر اختيار الأول من مايو

أرشيفية - عيد العمال
أرشيفية - عيد العمال

يحتفل العالم اليوم، بـ "عيد العمال العالمي"، كما جرت العادة للاحتفال به في الأول من مايو كم كل عام وذلك تخليدا وشكرا للعمال الذين يتفانون في عملهم وتقديرا لمجهوداتهم العظيمة في اقتصاد البلاد، ويحتفل ملايين العمال فى مصر ودول العالم، اليوم بهذه المناسبة.

وتأتى ذكرى الاحتفال بـ "عيد العمال العالمي" تخليدا للحركة العمالية التى بدأت في أستراليا ثم إنتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى كانت تهدف إلي المطالبة بحقوق العمال، وكان شعارها "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".

 

بداية الحركة العمالية

كانت بداية الحركة العمالية في استراليا 21ابريل عام 1856، وانتقلب بعد ذلك إلي الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1886، أثناء إضراب عمال ولاية شيكاغو، وخروج المظاهرات التى نظمها العمال للمطالبة بزيادة الأجور وتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط.

 

الشرطة الأمريكية تناهض العمال بالعنف والقمع

قابلت أجهزة الشرطة الأمريكية، في تلك الحقبة، الحركات العمالية بمزيد من العنف وصل إلي اطلاق النيران على العمال، مما تسبب في وقوع العديدمن الوفيات والإصابات من جانت العمال، وفي ظل تلك الإحتجاجات ألقي أحد العمال قنبلة على قوات الشرطة فقلت عدد منهم.

وعلي الأعمال بين الطرفين ألقت الشرطة القبض على القيادات المنظمة لهذه الإحتجاجات، وتم الحكم عليهم بالإعداد، ولكن المفاجئة حدثت بإعتراف أحد ضباط الشرطة بتلفيق واقعة "القنبلة" وهو ما غير مسار القضية وتم الحكم ببراءة بمن تم القبض عليهم وإدانتهم.

 

الأول من مايو 

الأول من مايو هو اليوم الذي تم اختياره من كل عام للإحتفال بـ عيد العمال العالمي في العديد من دول العالم، تخليدا لذكر أول احتجاجات طالبت بحقوق العمال في العمل، فقد كانت أول تلك الإحتجاجات في الأول من مايو عام 1886 في الولايات المتحدة، وشهدت إضراب 5000 عامل مطالبين بعدم زيادة ساعات العمل عن 8ساعات في اليوم.

 

تسرب الإحتجاجات من أمريكا إلي أوروبا

وتلي ذلك الإضراب، احتجاجات أخري في نفس اليوم في المدن الأوروبية بالتزامن مع انتفاضة العمال في أمريكا، وطالب جميع عمال أوروبا وأمريكا بوضع قانون ملزم للجميع يحدد ساعات العمل بـ 8 ساعات بدلا من 10 إلى 16 ساعة يوميا.

تسبب تكرار هذه الإحتجاجات والإضرابات وعمليات الكر والفر بين الشرطة والعمال، في وقوع العديد من الخسائر الإقتصادية للدول التى قامت بها هذه الحركات، بدأت وقتها الحكومات في استيعاب تلك الحركات، وتحقيق مطالب العمال بشكل تدريجي، وتحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وأصبح رسميا الأول من مايو عيدا للعمال حول العالم.

 

عيد العمال في مصر

كان للعمال المصريين أيضا نصيبهم في الحقوق التى منحها العالم للعمال، فقط بدأت أولي احتجاجات العمال المصريين عام 1924 عندما نظم عمال الاسكندرية احتفالا كبير فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة مطالبين بحقوقهم.

وعند تولى الرئيس الراحل جمال العبد الناصر رئاسة البلاد، بدأ في حركة تأميم تدريجية للحركة العمالية، ومن وقتها أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية  وعيدا للعمال جرت العادة أن يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.

 

عيد العمال في مدن العالم

بمرور الوقت أدركت الحكومات أهمية العمال ودورهم في تيسير العمل الذى يعود على اقتصاد البلاد بالنفع الكبير، مما دفع أغلب دول العالم بالإعتراف بيوم 1 مايو من كل عام عيدا رسميا بها.

العمال عيد العمال الحركة العمالية الأول من مايو عيد العمال العالمي

ترشيحاتنا

البرلمان العربي يؤكد على ضرورة مشاركة أهل القدس في الانتخابات الفلسطينية

مصادر حكومية تكشف مصير الشواطئ والحدائق والمنتزهات في عيد الفطر

خربت حياتي.. ضبط قاتل حماته بسكين في الشرقية

والد مروان محسن: انتظروا جزء ثانى من الإعلان.. وفين محمد شريف أمام الجونة؟

الله يرحمك يا شريك عمري.. الكلمات الأخيرة لزوجة طبيب الغلابة

محمد سراج: إستاد الأهلي سوف يستكمل حال رحيل مجلس الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ