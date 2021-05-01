زاهي حواس يفجر مفاجأة بشأن المومياء الحامل.. ليست الأولي

قال عالم المصريات، الدكتور زاهي حواس إن الكشف الذي أعلن عنه فريق من علماء الآثار البولنديين لمومياء مصرية حامل محنطة، أمر طبيعي للغاية، وليس الحالة الأولى لمومياء مصرية حامل.

وكشف "حواس" عن الحالة الأولى والأقدم لـ"مومياء حامل"، موضحا انها كانت عبارة عن هيكل عظمي لـ"قزمة" في مقابر العمال بناة الأهرام، ويعود عمرها إلى 4600 عام، موضحًا أن هذا الكشف كان عام 2010.



وأضاف: "اكتشفنا هذه المومياء في مقابر العمال وكانت وقتها أول حالة من نوعها، وبالتالي الكشف الذي أعلنه العلماء البولنديين ليس جديدًا علينا".

كان فريق من علماء الآثار البولنديين كشفوا عن أول حالة معروفة لمومياء مصرية حامل محنطة.

وبدأ المشروع عام 2015، ويستخدم التكنولوجيا لفحص القطع الأثرية الموجودة في المتحف الوطني في وارسو. وكان يُعتقد في السابق أن المومياء لكاهن ذكر، لكن الفحوصات كشفت أنها كانت امرأة في المراحل الأخيرة من الحمل.

ويعتقد خبراء من المشروع أن الرفات على الأرجح لامرأة ذات مكانة اجتماعية عالية، يتراوح عمرها بين 20 و30 عامًا، توفيت خلال القرن الأول قبل الميلاد.