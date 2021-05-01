خالد النبوي ينشر صورة برفقة عمال النظافة ويعلق:"أسيادنا اللى بيخدمونا"

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر خالد النبوي فى الصورة برفقة عمال النظافة، و علق عليها كالتالى:"قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، و اسمي خالد الطنطاوي،قلت له ده شرف عم خالد على اليمين و عم محسن على اليسار،شكرا لكل #أسيادنا_اللي_بيخدمونا".

يذكر ان أعلن الفنان خالد النبوى، تعافية نهائيا من فيروس كورونا، وذلك خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب خالد":الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر".

وكانت قد كتبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، منشورًا جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه تطور جديد حول الحالة الصحية لزوجها.

وكشفت زوجة خالد النبوي، في منشورها على انستجرام، عن خروج الفنان من المستشفى بعد تعافيه من كورونا، إذ كتبت: «الحمدللة الحمدللة الحمدللة الحمدللة، خالد خرج من المستشفي».

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان مراد مكرم، عودة خالد النبوي، إلى منزله بعد مكوثه في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :" الحمد لله خالد النبوي فنانا العبقري، وحبيب الملايين رجع بيته".

وكان خالد النبوي قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " «مساء نور على كل الأحباب الغاليين ...الحمد لله فى آخر فترة العزل، ان شاء الله أخرج منها على خير...مرض كورونا خطير ، ربنا يحفظكم منه و أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

وأضاف النبوى " كل سنة وأنتم طيبيين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كله".