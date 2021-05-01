تعيين محمد عبدالوهاب السعدنى رئيسا لمدينة المحلة الكبرى

تسلم اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد، اليوم السبت، مهام منصبه بديوان عام مجلس المدينة، والالتقاء بنواب رئيس المدينة للتعرف على خريطة العمل بالديوان ومركز ومدينة المحلة.



وشغل رئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد، العديد من المناصب بوزارة التنمية المحلية، ومنها رئيس حي غرب إسكندرية، ثم سكرتير عام مساعد لمحافطة القليوبية، ثم سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية، ثم سكرتير عام لمحافظة الإسكندرية.



جدير بالذكر، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرار بتعيين السعدني رئيسا لمركز ومدينة المحلة الكبرى، خلفا لحاتم زين العابدين الذى تم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الرقابية فى وقائع فساد مالى وإدارى.