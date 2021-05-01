الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس وينتظر هدية ليفربول للتتويج باللقب

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 69%، وسدد لاعبو السيتي 5 تسديدات، بينما لم يسدد كريستال بالاس أي تسديدة.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 59، من عمر المباراة، قبل أن يضيف بعدها بدقيقتين فقط فيران توريس هدف السيتي الثاني.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:



إديرسون- ميندي- أكي- لابورت- كانسيلو- سترلينج- فيرناندينيو- رودريجو- توريس- أجويرو- جيسوس.

وسيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، حال خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، غدا الأحد، في المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة، عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 38 في المركز الـ 13.