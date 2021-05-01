هنأت السيدة الاولي انتصار السيسي، قرينة الرئيس، عمال مصر بمناسبة احتفالات عيد العمال، وقالت: إننا نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل.

وكتبت قرينة الرئيس علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم .



وأضافت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس: تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع ، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن.

