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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سراج: إستاد الأهلي سوف يستكمل حال رحيل مجلس الخطيب

الاهلي
الاهلي

وأكد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلي أن "ملف إستاد الأهلى ليس له علاقة بانتخابات النادي، وسوف يتم استكماله بغض النظر عن الأسماء الموجودة في مجلس إدارة الأهلى، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال مشروع إستاد الأهلي حتى في حالة رحيل مجلس الخطيب .

 

وقال “سراج”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “النجوم في رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى المذاع عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، إن "ستاد الاهلى خطوة تاريخية حلمنا بها كثيرًا سواء كجمهور أو كمجلس إدارة للقلعة الحمراء".

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ولفت عضو إدارة النادي الأهلي إلى خطوة إنشاء الإستاد بدأت منذ 2005 ونفكر لها مع توالى المجالس وكل مجلس أكمل ما اتخذه سابقوه بشكل يحترم حتى وصلنا إلى عام 2021 ووضع حجر الأساس لـ إستاد الأهلى الذي يعد بمثابة خطوة تاريخية لكل عشاق القلعة الحمراء.

 

وأضاف "وضع حجر الأساس لـ إستاد الاهلى كان بمثابة عنق الزجاجة لانطلاق هذا الحدث التاريخى، فلقد أخذنا فترة طويلة للحصول على الموافقات لبناء هذا الصرح، طيلة 16 عاماً".


وأكمل "سوف نلجأ لشركة ذات باع في إنشاء إستاد الاهلى حتى ننهل من خبراتها، ويكون هذا الاستاد يليق بقيمة ومكانة القلعة الحمراء".


وتابع "لم نتحدث عن هوية الفريق الذى سيلاقى الأهلى في افتتاح الاستاد لأن الأمر سابق لأوانه ولكنى على المستوى الشخصى أحلم برؤية الأهلى يلعب على ملعبه مع كبار الأندية الأوروبية".


واختتم محمد سراج "لن نعلن الأرقام في هذا المشروع سوى بعد وضوح الرؤية بشكل كامل، فنحن بصدد إنشاء مدينة رياضية كاملة".

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محمد سراج: إستاد الأهلي سوف يستكمل حال رحيل مجلس الخطيب

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