اختفاء 30 جنديا بعد هجوم طالبان على موقع عسكري في ولاية غزني

أفادت وسائل إعلام أفغانية باختفاء 30 جنديًا بعد هجوم طالبان على موقع عسكري في ولاية غزني.

وقالت التقارير إنه فُقد ما لا يقل عن 30 جنديًا أفغانيًا في مدينة غزني جنوب شرق البلاد بعد أن هاجم مقاتلو طالبان موقعًا للجيش الوطني خلال الليل ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم السبت.

ونقلت قناة تولو الإخبارية عن مصدر في المدينة قوله إن جميع المفقودين كانوا يحرسون المكان عندما تعرضوا لإطلاق نار ، وانتهت ساعات الاشتباكات العنيفة صباح السبت.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على تويتر إن مسلحين هاجموا حامية كبيرة ونقطة تفتيش في منطقة أرزو بإقليم غزني وأسروا 20 شخصا ومعدات وذخيرة.

تصاعدت أعمال العنف في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في 21 مايو من البلاد.

وتقدر تولو نيوز أن 226 من المدنيين والعسكريين الأفغان قتلوا في هجمات طالبان في 24 مقاطعة منذ 14 أبريل .

كمت قُتل 21 شخصًا وأصيب ما يصل إلى 90 شخصًا بعد تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في أفغانستان يوم الجمعة.

وانفجرت الشاحنة الملغومة في بيت ضيافة في بول علم عاصمة مقاطعة لوجار في الجزء الشرقي من البلاد.

ولم يعلن أحد مسؤوليته على الفور ولم يتضح سبب استهداف بيت الضيافة.

يتم توفير بيوت الضيافة مجانًا من قبل الحكومة في أفغانستان لاستخدامها من قبل الفقراء والمسافرين والطلاب.

وطالبت طالبان بانسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو ولم تضمن سلامة القوات الراحلة.

وذكرت "حان وقت إنهاء الحرب إلى الأبد": انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".



في غضون ذلك ، وبعد 20 عامًا ، تنهي واشنطن الحرب في أفغانستان. وبدءًا من يوم السبت ، سيبدأ خروج آخر ما تبقى من القوات من 2500 إلى 3500 جندي أمريكي في مغادرة البلاد ، على أن يتم الانسحاب بالكامل بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير.

يأتي الانسحاب وسط عودة حركة طالبان التي تسيطر على نصف أفغانستان تقريبًا، والتي تقوم بشكل شبه يومي بهجمات على الناس فلا يكاد يمر أسبوع دون سقوط ضحايا قتلى أو مصابين، والبعض تكون اصابتهم خطيرة.