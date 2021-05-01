خربت حياتي.. ضبط قاتل حماته بسكين في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم بذبح حماته بسكين داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، انتقاما منها لرفضها عودة ابنتها لمنزل الزوجية، وتمت إحالته إلى نيابة قسم ثانى الزقازيق للتحقيق معه.



كان عامل أقدم على التخلص من حياة حماته بذبحها بـ"سكين" انتقاما منها لرفضها عودة ابنتها إلى منزل الزوجية. وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق، وجاي تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد حضور عامل الي قسم القلب والصدر لزيارة حماته المريضة وقام بذبحها وفر هاربا.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات الأولية الي أنه توجد خلافات بين المتهم وبين زوجته منذ فترة وتركت علي إثرها المنزل وأقامت مع أسرتها، وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها ولكن دون جدوى.

وفور علمه بمرض حماته ، واحتجازها بقسم قلب وصدر مستشفى الحوادث، قرر زيارتها في مستشفى الزقازيق الجامعي ، في محاولة جديدة منه لإعادة زوجته.

إلا أنها رفضت، فاشتاط غضبا، وأخرج سكينا كانت بحوزته وقام بذبحها وسط ذهول باقي المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم، إلا أن القاتل تمكن من الفرار.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وكلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتكثيف التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبدالمحسن مدير الإداره بحملة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة بالإشتراك مع الطب البيطري و تم تحرير محضر ١٦٨٣جنح ا د ط ضد ع ا صاحب محل أسماك مملحه – بالمدينة – لحيازته وعرضه للبيع أسماك مملحه غير مصحوبة بأى بيانات تدل مصدرها أو تاريخ صلاحيتها وتم التحفظ على (٣٢٠) كيلو أسماك.

كما تم تحرير محضر ١٧٢٧جنح إ د ط ضد م ح صاحب مطعم مشويات – بالمدينة لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومه ودجاج منتهى الصلاحية وتم التحفظ على (١٠٥) كيلو جرام.

وتم تحرير محضر ١٧٢٠جنح ا د ط ضد م ح صاحب محل جزاره بالمدينة لقيامه بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على (١٥) كيلو لحوم وتحرير محضر ١٧٢٨جنح ا د ط ضد ع ا صاحب محل مجمدات – بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار.

و تحرير محضر ١٧٢٩جنح ا د ط ضد ا. ن صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر ١٧٣٠ جنح ا د ط ضد م ح صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير تقرير مخالفة ضد م ح صاحب مخبز بلدى لإثبات مبيعات وهمية على ماكينه المخبز بواقع (٧٢٥٥) رغيف خبز بلدى.

وعلي جانب اخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة 70 مليون جنيه , مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 14 مشروع بمراكز ومدن (الزقازيق – أبو حماد – بلبيس – ههيا – كفر صقر – فاقوس – الحسينية) ما بين أعمال إنشاء وتوسعه لعدد ( 9 مستشفيات – ووحدة طب اسرة و 3 وحدات صحية ومعهد أورام) بتكلفة مالية بلغت 3 مليار و279 مليون جنيه.

أكد المحافظ أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ لدخولها الخدمة في أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفه مالية بلغت 70 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 65 %، ,لافتاً إلي أن المستشفى تضم مبنيين رئيسي وخدمي وتم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بالمبني الرئيسي وجاري العمل بمبني الخدمات وسيتم تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكال فور الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وايماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.