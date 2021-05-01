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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. القومية للفنون الشعبية تحيي الليلة قبل الأخيرة لبرنامج "هل هلالك"

خالد جلال
خالد جلال

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات الليلة قبل الأخيرة لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، غدا الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، آخر حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، التى تودع جمهور برنامج هل هلالك بنسخته الخامسة، بباقة من أشهر استعراضاتها الفنية، كما يقدم فنانو السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، مجموعة متنوعة وشيقة من الفقرات الفنية لفنون السيرك  .

ويشارك البيت الفنى للمسرح طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

ويحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال لمظاهر الشهر الكريم   .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

حفلات مسرح إيناس عبد الدايم فيروس كورونا وزيرة الثقافة خالد جلال الليلة الكبيرة هل هلالك قطاع شئون الانتاج الثقافي

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