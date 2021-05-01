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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل 15 سنة لإجهاض زوجته الحامل عمدا بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة إسقاط زوجته الحامل عمدا بالتعدي عليها بالضرب مما إلى إجهاضها في شهر أكتوبر الماضى.

 

حيث عاقبت هيئة المحكمة  المتهم "قاسم. ش" 35 سنه مقيم بحي أبو هلال ببندر المنيا، بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 20538 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 3678 لسنه 2020 كلي جنوب المنيا، وذلك لقيامه في 14 أكتوبر 2020، بافتعال مشاجرة مع زوجته "آية. أ" 22 سنه أثناء تواجدها بمسكن الزوجية، والقيام بإسقاطها عمدًا والتعدي عليها بالضرب بأن كالها عدة ضربات متفرقة بالجسد وخصوصًا في منطقتي البطن والظهر حال كونه عالمًا بحملها وأنها في منتصف الشهر الثالث من حملها.

 

الأمر الذي أدى إلى حدوث نزيف مهبلي لها، وكذلك كدمات متفرقة بالجسم، والذي أنتقلت على أثرها إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود نزيف داخلي مما أدى إلى إجهاضها ووفاة جنينها في بطنها في اليوم التالي من الواقعة على النحو المبين بأوراق القضية.

 

واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة المجني عليها وأدلة البحث الجنائى وتقرير الطب الشرعي، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود والمجني عليها.

 

وقد أحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا في 27 يناير الماضي.

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