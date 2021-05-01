محافظ المنيا يكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمراكز
كلف اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من مراكز شمال المحافظة، وذلك بهدف منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقاد السكرتير العام للمحافظة، حملات للمتابعة الميدانية بعدد من مراكز شمال المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على عدد من وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين ومدى التزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنسب الاستيعاب المحددة.
وخلال الجولة، تم تحرير 25 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
واكد " النجار" ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.
وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعددٍ من مراكز جنوب المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة.
وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلي سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم إرتدائها، وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.
واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.