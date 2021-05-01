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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمراكز

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية

كلف اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من مراكز شمال المحافظة، وذلك بهدف منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقاد السكرتير العام للمحافظة، حملات للمتابعة الميدانية بعدد من مراكز شمال المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على عدد من وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين ومدى التزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنسب الاستيعاب المحددة.

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لمواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وخلال الجولة، تم تحرير 25 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.


واكد " النجار"  ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

وفي سياق متصل كلف المحافظ  اللواء أسامة القاضي،  نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعددٍ من مراكز جنوب المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة.

وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلي سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم إرتدائها، وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

 واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

 

المنيا كورونا فيروس العمل محافظ المنيا التباعد ارتداء الكمامات الركاب

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