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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القصة الكاملة لوفاة سعودي إثر تصادم طائرتي تدريب في جنوب أفريقيا

وفاة مواطن سعودي
وفاة مواطن سعودي

توفي إثر حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبرج، محمد بن أحمد السيسي “سعودي الجنسية”، والذي لقي حتفه هو ومدربه، جراء تصادم طائرتين للتدريب علي الطيران إحداهما تابعة لمدرسة Central Flying Academy والأخرى تابعة لمدرسة Sky Hawk Aviation .

القصة بدأت ببيان عاجل أعلنت فيه السفارة السعودية في جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

موعد الحادث

الحادث وفقا لما ذكرته السفارة السعودية وقع في الساعة 7:30 مساء، الاثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي “سعودي الجنسية”، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

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بيان عاجل من السفارة السعودية بجنوب أفريقيا

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كما أضافت أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالسعودية.

نوع طائرات التدريب 

طائرتين التدريب علي الطيران إحداهما تابعة لمدرسة Central Flying Academy والأخرى تابعة لمدرسة Sky Hawk Aviation وقد نتج عن الحادث وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد بن أحمد السيسي الذي كان يستقل الطائرة الأولى ويدرس الطيران على حسابه الخاص.كما نتج عن الحادث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الأخرى.

وقال معتز، شقيق أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، وفقا لما ذكرته العربية نت ، إن أخيه "كان محباً لتعلم مهنة الطيران. فقد قضى أكثر من 6 سنوات كمضيف في طيران ناس، وكان سيحصل على شهادة التخرج بعد 3 أشهر، على الرغم من أنه يحمل دبلوماً في الكهرباء، إلا أنه تجاوز كل العقبات ليكون طياراً".

وتابع :"حين تحدثتُ معه كان متشوقاً للعودة إلى أرض الوطن ورؤية زوجته وأطفاله.. أبلغنا بالوفاة من قبل السفارة السعودية في جنوب إفريقيا، التي وقفت مع الأسرة، وسهلت كافة الإجراءات من أجل وصول الجثمان غداً الأحد، حيث سيتم الصلاة عليه في الحرم النبوي بالمدنية المنورة".

محمد بن أحمد السيسي السفارة السعودية جنوب افريقيا وفاة مواطن سعودي تصادم طائرت ي تدريب

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القصة الكاملة لوفاة سعودي إثر تصادم طائرتي تدريب في جنوب أفريقيا

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