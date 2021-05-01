رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب : عمال مصر دعائم الانتاج وثوابت التنمية 

وجه النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية لعمال مصر فى عيدهم وذلك خلال منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى .

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: " تحية لِمَن يضيئون النهاراتِ بشموسِ جباههم، ويروون شجرةَ الحياةِ بِعَرِقِ سواعدهم.. تحية لعمال مصر الشرفاء دعائم الانتاج ،و ثوابت التنمية تحية لعمال مصر فى عيدهم".

وأكد عوض الله، أن العمال المصريين هم ذخيرة البلاد والعناصر الأساسية لنموها وتقدمها ، فهم يمثلون خط المواجهة للدفاع عنها وتحسينها مشيرا الى أن صنع الحضارات يتطلب الاتقان فى العمل للوصول الى ما نتمناه جميعا.

وأوضح عوض الله ، أن الأمن والاستقرار هم أهم الوسائل والسبيل الوحيد للتنمية، مؤكدا أن الوضع حاليا يحتاج من الجميع العمل بجد واتقان وتفانى وصبر فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم.

و وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قال فيها: "في هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال في البناء".

وأشار إلي أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوى العاملة ، إن عيد العمال الذي نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التي ما غاب عنها في يوم من الأيام ولا أشغلها العمل في المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها في خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية في كل أرجاء الوطن العربي .