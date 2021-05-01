انتظام عمل الأطباء و التمريض بمستشفيات قنا خلال شم النسيم

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظة، في إطار الإستعداد لأعياد شم النسيم.



أضاف الداودي، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، و انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية و الأكسجين.

وأشار محافظ قنا، إلي أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز فى المستلزمات الطبية والأدوية و اسطوانات الاكسجين، مؤكداً إلتزام مستشفيات العزل بإستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليوم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم.

أوضح المحافظ أن مديرية الصحة بقنا كلفت عدد من الأطباء والممرضين بمتابعة بعض حالات العزل المنزلى والإطمئنان على مراحل تقدم شفائهم، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة و المغلقة.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.