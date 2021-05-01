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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

عطل في التحويلة.. مصادر تكشف سبب انحراف قطار المنصورة - دمياط

حادث قطار المنصورة
حادث قطار المنصورة

كشفت النتائج الأولية للجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد بدمياط ان السبب وراء  خروج قطار رقم 47 المميز خط "المنصورة - دمياط" عن مساره، وخروج جرار القطار عن القضبان، ويحمل الجرار رقم 3048 عن مساره وانحراف عربة القطار الأولى وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح اليوم السبت، حيث أن القطار رقم 47 كان ينتظر إجراء مقابلة لقطار رقم 45 خط "دمياط - المنصورة "داخل حوش محطة كفر سعد الواقعة في نطاق محافظة دمياط وأثناء مرور قطار رقم 45 من على التحويلة المخصصة لتغيير المسار تسبب القطار في كسر إبرة التحويلة مما تسبب في خروج جرار القطار.

رفع جرار قطار المنصورة دمياط وعودة الحركة لطبيعتها

أوامر بتخفيض سرعة القطارات.. لجنة فنية لكشف أسباب انحراف قطار المنصورة دمياط

 وأوضح مصدر بسكة حديد دمياط ،  أن القطار كان يسير بسرعة منخفضة، مما أدى إلى تقليل نتائج الحادث المادية والبشرية والذي تسبب في إصابة قائد القطار فقط.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمهندسي السكة لإصلاح التحويلة والعمل على تسيير حركة القطارات بالتزامن مع الدفع بأوناش الرفع لإعادة جرار القطار إلى مساره. 

وتم توجيه معدات الرفع وجار تدوير القطارات من على جانبي العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

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رفع جرار قطار المنصورة دمياط وعودة الحركة لطبيعتها

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