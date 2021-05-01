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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مدن بلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات القروية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز رصدت عددا من حالات البناء المخالف، وعلى الفور تم إيقافها وإزالتها في المهد، موجها بالاستمرار بالتنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية قضاعة ببر بحرى، وتم إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية عماد ببر بحرى، بحضور أشرف الطبجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري، كما تمت إزالة تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص، ببناء سور من الطوب البلوك الحجري الأبيض بقرية الشيخ مبارك، بحضور تحية البطاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك.

 

وأضافت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمت إزالة تعدى بناء على الأرض الزراعية مساحة 100م تقريبا بكفر ابراهيم، مؤكدة أن عدد من اللجان تتابع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها وجهت بإزالة التعديات فى المهد، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ الأراضى الزراعية اللواء جمال نور الدين إزالة التعديات على الأراضي

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