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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يهنئ عمال مصر بمناسبة عيد العمال.. ويؤكد: سبيل رقي الأمة وتقدمها

النائب سامح الشيمي
النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكداً أن الاحتفال بعيد العمال مناسبة تنشر السعادة في نفوس العمال وتجدد العهد معهم للوطن. 


كما هنأ “الشيمي”، في بيان، عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقي، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

 

وأعرب عن تقديره واحترامه لعمال مصر، منوها بأن عمال مصر نموذج يحتذى به في العمل والإخلاص على مر التاريخ  فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء  والإجتهاد من أجل النهوض بالوطن ودفع مسيرة الإنتاج.

 

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسكندرية

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