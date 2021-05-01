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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توريد القمح

نتائج مبشرة.. "الفلاحين": نتوقع توريد 4 مليون طن من القمح للحكومة

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن نتائج توريد الأقماح هذا الموسم في معظم المحافظات مبشرة بالخير،  لافتا إلى أنه يتوقع توريد ما يقارب من4 مليون طن للحكومه هذا الموسم.

وأضاف أبوصدام، أنه بالإضافة إلى المساحة الكبيرة التي زرعت قمح هذا الموسم والتي تجاوزت 3.4 مليون فدان فان اعتدال المناخ كان عاملا مهما في زيادة إنتاجية الاقماح وقلة الاصابه بالامراض مع وجود اصناف من الاقماح عالية الإنتاجية ومقاومه للأمراض
متابعا ان توريد الاقماح يسير بانتظام وسلاسه في جميع أنحاء الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه لمنع تفشي فيروس كورونا.


وأوضح أبوصدام، أن مستحقات المزارعين تصرف في غضون 72ساعه من وقت توريد المحصول، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية أكثر المحافظات توريد للاقماح حتي الان حيث وردت نحو 263الف طن تقريبا ، فيما استلمت صوامع محافظة كفر الشيخ نحو 78الف طن من الاقماح وتم توريد ما يقارب 67الف طن من محافظة الدقهليه وتم تسليم ما يزيد عن50الف طن من محافظة القليوبية ونحو40الف طن من محافظة البحيرة  ونحو 38 الف طن من محافظة المنوفيه و37الف طن من محافظة بني سويف وما يزيد عن34 الف طن من محافظة المنيا فيما وردت سوهاج نحو30 الف طن.

 

وأشار أبوصدام إلى أن محصول القمح، يعتبر أهم محصول استيراتيجي في مصر حيث تستهلك مصر من الاقماح نحو16مليون طن كل عام  فيما لا تزيد الإنتاجية المحلية عن9مليون طن سنويا ، ولذا فان الحكومه تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوه الكبيره ما بين انتاج واستهلاك الاقماح حيث عمدت في الفتره الاخيره لتشجيع الفلاحين علي زيادة المساحات الزراعية من القمح بوضع اسعار مرضيه لشراء الاقماح وتوفير اصناف من الاقماح عالية الإنتاجية ومقاومه للأمراض وتوفير الآلات الزراعيه الحديثه لزراعة وحصاد الاقماح بقدر المستطاع وانشئت مؤخرا صوامع حديثه لتخزين الاقماع تساهم في الحد من الفاقد وسهولة الحفظ وسرعة التوريد.

الفلاحين تفشي فيروس كورونا فيروس كورونا موسم قمح

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