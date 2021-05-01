تيسيراً على المواطنين..التجارى الدولى يفتح بعض فروعه في إجازة عيد العمال

إيمانا بدوره في المسؤلية المجتمعية، حرص البنك التجاري الدولي – مصر CIB على فتح بعض فروع البنك اليوم السبت 1 مايو 2021 لتلبية احتياجات العملاء فى وقت العطلة الرسمية.

وقد أشاد عملاء البنك التجاري الدولي – مصر CIB بالالتزام الذي يتمتع به البنك وحرصه على أداء دوره في خدمتهم والمسئولية المجتمعية التي يضطلع بها.

جاء ذلك بعدما لاحظ العملاء فتح فروع البنك التجاري الدولي – مصر CIB ببعض الأماكن الحيوية والتي يتردد عليها آلاف المواطنين يوميا وذلك لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة.

اذ قرر البنك التجاري الدولي – مصر CIB استمرار العمل ببعض الفروع اليوم السبت 1 مايو 2021 رغم أن ذلك اليوم يعد إجازة رسمية ولكن جاء قرار CIB بالعمل دعما لاستمرار تقديم الخدمات للعملاء وعدم تعطل مصالحهم وبشكل استثنائي لإتاحة العمليات والخدمات المصرفية لجميع العملاء.

وبدأ العمل بفروع البنك التجاري الدولي – مصر CIB من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لتقديم مختلف الخدمات المصرفية.

والفروع التي كان العمل مستمر بها هي ( مول العرب Mall of Arabia - مول مصر - Mall of Egypt - كايرو فيستيفال سيتي - CFC- مول سيتي ستارز مدينة نصر - City stars - سيتي سنتر