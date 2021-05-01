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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب : عمال مصر دعائم الإنتاج و ثوابت التنمية والاستقرار

النائب حسام عوض رئيس
النائب حسام عوض رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان

وجه النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية لعمال مصر فى عيدهم وذلك خلال منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى .

 

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب" تحية لِمَن يضيئون النهاراتِ بشموسِ جباههم، ويروون شجرةَ الحياةِ بِعَرِقِ سواعدهم.. تحية لعمال مصر الشرفاء دعائم الإنتاج ،و ثوابت التنمية  تحية لعمال مصر فى عيدهم".

 

وأكد عوض الله إن العمال المصريين هم ذخيرة البلاد والعناصر الأساسية لنموها وتقدمها ، فهم يمثلون خط المواجهة للدفاع عنها وتحسينها مشيرا إلى أن صنع الحضارات يتطلب الإتقان فى العمل للوصول إلى ما نتمناه جميعا.

 

وأوضح عوض الله أن الأمن والاستقرار هما أهم الوسائل والسبيل الوحيد للتنمية، مؤكدا على أن الوضع حاليا يحتاج من الجميع العمل بجد وإتقان وتفانى وصبر  فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم.
 

مجلس النواب والبيئة الطاقة عمال مصر

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