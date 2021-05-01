الوزيري: ستادات ستساهم في تدشين ستاد الأهلي..وفرعين للأحمر بالمحافظات

أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة ستادات ، أن الشركة سيكون لها دورا كبيرا في تدشين ستاد الاهلى .

وقال سيف الوزيرى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"وضع حجر أساس ستاد النادى الاهلى خطوة رائعة تعكس توجهات الدولة في دعم الرياضة في مختلف المناحى".

واضاف سيف الوزيرى:"عقد الاهلى بشأن انتفاع ملعب ستاد السلام مستمر ، ووفقا للعقد يمكن للأحمر الخروج من هذا العقد حال تدشين استاده الجديد".



وأكمل رئيس شركة ستادات:"لدينا توجه بأن يكون لنا دور كبير في ستاد الاهلى ، وسنتواصل مع الاهلى ليكون له فرع أو فرعين أخرين في المحافظات ، وكذلك باقى الأندية".

وعن الزمالك علق سيف الوزيرى:" الزمالك لم يتحدث معنا لكننا على مسافة واحدة من كل الأندية ، وتحدثنا في وقت سابق على ضرورة وجود فرع للزمالك بالصعيد ، ووضع التعاقد الحالي والالتزامات المادية تجاه الاهلى تجعلنا أكثر تفاعلا مع القلعة الحمراء ولكن في المستقبل سوف نسعى للتواصل مع كل الأندية للسير على نفس الخطى".

وعن قناة الاهلى قال سيف الوزيرى:" سوف يتم تطوير المحتوى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وسيكون المستوى يليق بالاهلى ويحقق أحلام جماهيره".