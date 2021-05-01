عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوزيري: ستادات ستساهم في تدشين ستاد الأهلي..وفرعين للأحمر بالمحافظات

صدى البلد

أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة ستادات ، أن الشركة سيكون لها دورا كبيرا في تدشين ستاد الاهلى .

 وقال سيف الوزيرى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"وضع حجر أساس ستاد النادى الاهلى خطوة رائعة تعكس توجهات الدولة في دعم الرياضة في مختلف المناحى".
واضاف سيف الوزيرى:"عقد الاهلى بشأن انتفاع ملعب ستاد السلام مستمر ، ووفقا للعقد يمكن للأحمر الخروج من هذا العقد حال تدشين استاده الجديد".


وأكمل رئيس شركة ستادات:"لدينا توجه بأن يكون لنا دور كبير في ستاد الاهلى ، وسنتواصل مع الاهلى ليكون له فرع أو فرعين أخرين في المحافظات ، وكذلك باقى الأندية".
وعن الزمالك علق سيف الوزيرى:" الزمالك لم يتحدث معنا لكننا على مسافة واحدة من كل الأندية ، وتحدثنا في وقت سابق على ضرورة وجود فرع للزمالك بالصعيد ، ووضع التعاقد الحالي والالتزامات المادية تجاه الاهلى تجعلنا أكثر تفاعلا مع القلعة الحمراء ولكن في المستقبل سوف نسعى للتواصل مع كل الأندية للسير على نفس الخطى".
وعن قناة الاهلى قال سيف الوزيرى:" سوف يتم تطوير المحتوى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وسيكون المستوى يليق بالاهلى ويحقق أحلام جماهيره".

سيف الوزيرى ستاد الأهلي الأهلى الزمالك

ترشيحاتنا

الوزيري: ستادات ستساهم في تدشين ستاد الأهلي..وفرعين للأحمر بالمحافظات

دراسة: لقاح فايزر يحمي من متغيرات فيروس كورونا الجديدة

من هى ضحية رامز عقله طار اليوم؟.. تعرف عليها

عطل في التحويلة.. مصادر تكشف سبب انحراف قطار المنصورة - دمياط

متهم بالإغتصاب.. رونالدو مطالب بدفع 56 مليون جنيه استرليني تعويضا لعارضة أزياء

القصة الكاملة لوفاة سعودي إثر تصادم طائرتي تدريب في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف مصير الشواطئ والحدائق والمنتزهات في عيد الفطر

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد.. حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام قادمة

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ