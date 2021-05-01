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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب أشرف أمين: تكريم العمال في عيدهم بزيادة الأجور وإقرار العلاوة الدورية

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

كل ما تريد معرفته عن عيد العمال وسر اختيار الأول من مايو

في عيد العمال| تفاصيل مشروعات وقرارات تحسين أوضاع العمال


هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جموع العمال من الشعب المصري بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تدشنها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تطلب تكاتف الجميع في العمل والبناء.


وأضاف أمين في بيان له، أن عمال مصر هم عماد الدولة الحديثة التي دشنها الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت على سواعد أبنائها في تحقيق إنجازات ومشروعات التنمية، كما أكد الرئيس على فضل العمال وسعى إلى مكافأتهم على الجهود التي قدموها كل في وظيفته ومجاله.


وتابع النائب أن هذا التكريم ظهر في قرارات الرئيس الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور بجانب التوجيه بصرف العلاوة الدورية للموظفين والتي من المقرر إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لصرفها مطلع يوليو القادم، هذا إلى جانب الاهتمام بمنظومة العمالة غير المنتظمة وسعي الدولة إلى تدشين منظومة تأمينية خاصة بهم.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية الحالية عملت على تطوير وتحديث منظومة العمل لسرعة الإنجاز وزيادة الإنتاج وهو ما ظهر واضحا في كافة المشروعات العملاقة التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في وقت قياسي وعلى رأسها مشروعات الإسكان والطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة بجانب تطوير قرى الريف بمبادرة حياة كريمة.


وتوجه النائب بتحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الحالية على اهتمامها بالعمل والعمال، كما توجه بالتحية أيضا إلى ملايين العمال المصريين على جهودهم في البناء والتنمية خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي لم تؤثر على عزيمة وإصرار المصريين في مواصلة العمل.

العلاوة مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة صرف العلاوة زيادة الأجور

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