وزيرا الشباب والقوى العاملة يفتتحان ملعب مركز شباب الأخيوة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كره القدم القانوني لمركز شباب الاخيوة التابع لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمُقام بابعاد ٦٤ * ٩٤ متر بمساحة إجمالية ٦٠١٦ متر وبتكلفة ٣ ملايين جنيه.

قام وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة ومحافظ الشرقية بتفقد الملعب والتأكد من جاهزيته أمام الشباب للمشاركة في الدورات الرياضية.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

فيما أشاد وزير القوي العاملة بما لمسه من جهد مبذول للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية باعثاً برسالة تهنئة خاصة لعمال مصر في يوم عيدهم مطالباً الجميع ببذل جهودهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشوده.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العامله والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

يذكر أن مركز شباب الإخيوة يُعد إحدى القلاع البرلمانية بمحافظة الشرقية والذي تخرج من بر لمان الشباب بالمركز نواب حاليين وسابقين بمجلس النواب المصري واشتهرت الإخيوة بالمشاركات الثقافية والشعرية على مستوى المحافظة والجمهورية.

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة بحملة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة بالإشتراك مع الطب البيطري و تم تحرير محضر ١٦٨٣جنح ا د ط ضد ع ا صاحب محل أسماك مملحة – بالمدينة – لحيازته وعرضه للبيع أسماك مملحة غير مصحوبة بأى بيانات تدل مصدرها أو تاريخ صلاحيتها وتم التحفظ على (٣٢٠) كيلو أسماك.

كما تم تحرير محضر ١٧٢٧جنح إ د ط ضد م ح صاحب مطعم مشويات – بالمدينة لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومه دجاج منتهى الصلاحية وتم التحفظ على (١٠٥) كيلو جرام.

وتم تحرير محضر ١٧٢٠جنح ا د ط ضد م ح صاحب محل جزارة بالمدينة لقيامه بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على (١٥) كيلو لحوم وتحرير محضر ١٧٢٨جنح ا د ط ضد ع ا صاحب محل مجمدات – بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار.

و تحرير محضر ١٧٢٩جنح ا د ط ضد ا. ن صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر ١٧٣٠ جنح ا د ط ضد م ح صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير تقرير مخالفة ضد م ح صاحب مخبز بلدى لإثبات مبيعات وهمية على ماكينة الخبز بواقع (٧٢٥٥) رغيف خبز بلدى.