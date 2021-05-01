هربا من ارتفاع الحرارة.. أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم السبت، توافد الأطفال على مياه القناطر الخيرية هرباً من موجة الطقس الحار التي ضربت البلاد.

و تعتبر القناطر الخيرية إحدى أهم مناطق التنزه والسباحة لأطفال وأهالي الريف المصري، حيث ظهر الأطفال فى الفيديو و هم يستمتعون بالمياه.

انكسار الموجة الحارة، يوم الخميس المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث تنخفض درجات الحرارة من 42 درجة إلى 34 درجة نهارا، وليلا من 32 درجة إلى 20 درجة.

ومع انكسار الموجة الحارة، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على كافة الأنحاء.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة من نهاية الأسبوع الجاري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.