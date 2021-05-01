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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متميزون رغم الإعاقة.. مواهب جامعة حلوان من ذوى الهمم ..فيديو

مواهب جامعة حلوان
مواهب جامعة حلوان من ذوى الهمم

أنا ربنا خلقنى وميزني بحاجة يبقى ليه أزعل أو أتضايق منها أو أحس إنها ممكن توقف فى طريقى، هكذا جاء كلام  الطالبة منة الله أسامة حسن الطالبة من الفرقة الثانية شعبة الانتظام بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان .

 

قالت منة الله أسامة إنها بالرغم من إصابتها بالإعاقة الجسدية إلى أن هذا لم يمنعها من تحقيق أهدافها من أن تكمل دراستها الجامعية، بل وعلى العكس أيضا وأن تتفوق رياضيا أيضا حيث حصلت منة على المركز الثاني خلال مشاركتها مع جامعة حلوان فى البطولة التى تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة .

 

عند سؤالها عن إذا تعرضت إلى أي أنواع التنمر داخل الجامعة ؟

 

إجابت منة قائلة أنا ربنا خلقنى وميزني بشئ وده حاجة المفروض مش أتضايق منها على العكس أنا بحمد ربنا على نعمته لأن ربنا لما بيدينى حاجة هو بيكون يفضلني وده فخر ليا ان ربنا يفضلني على الناس بحاجة وده شرف وتكريم لية وده حاجة تجعلنى فى سعادة ورضا دائم وأننى أزيد من شكره ومتخلنيش أزعل أو اتضايق، والناس لو بتتكلم أو تتنمر فهما جهله ومش بيفهموا لانهم بهذا الفعل بيعيبوا في الخالق (وحاشا الله تعالى هذا) وليس على المخلوق .

 

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مدير مركز التميز بجامعة حلوان يكشف خطط المركز لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة .. فيديو

وتعد جامعة حلوان من أكبر الجامعات التي تضم داخل كلياتها طلاب من ذوى الهمم أصحاب الإعاقات الجسدية حيث تقوم جامعة حلوان من خلال الوحدات الخاصة داخل الجامعة من تقديم الدعم وتذليل أى عقبات أمامهم .

 

 


وعبرت الطالبة أية هشام شوقي الطالبة بكلية الحقوق أن جامعة حلوان حريصة على مساندة الطلاب من ذوي الهمم من خلال مركز التميز المتواجد داخل الجامعة لتقديم يد العون الطلاب من ذوى الإعاقة حتى يجعلهم قادرين على الانخراط داخل المجتمع الجامعى وحتى لا يشعروا بأي ضيق أو عزلة.

 

وأكملت أية هشام قائلة أنها  بطلت منتخب جامعة حلوان فى ألعاب القوى مثل( رمي الجولة والطبق الطائر) بالاضافة الى مشاركتها فى الأنشطة الطلابية حيث شاركت في فريق مسرح كلية الحقوق ولعبت دور هام فى المسرحية التى قام بها فريق المسرح بالكلية فى العام الماضى وانها حصلت على إشادة كبيرة من قبل الحضور، وأنها ايضآ حصلت على لقب بطل الجمهوريه في نادي حلوان  العاب قوي  حاصلة على  ١٦ ميدالية  و١٦ شهادة .

 

ومن ناحيتها قالت الطالبة رقية أيمن عبد الهادي الطالبة بكلية الآداب الفرقة الثالثة والتى تعانى من ضمور فى العضلات أنها كانت تعانى مع بداية حياتها الجامعية من العزلة وعدم التعامل مع الآخرين وأنها كانت تشعر بنظرات ليست جيدة من قبل من حولها ولكن بعد ما تعرفت على المركز بدأت فى الانخراط فى أنشطة مركز التميز وقد ساعدها هذا كثيرا مع التجاوب مع جميع من حولها وأصبح لها العديد من الاصدقاء وانها تمارس نشاط رفع الاثقال فى الجامعة وأنها شاركت مع الجامعة في بطولة رفع الأثقال التي تم تنظيمها على مستوى الجامعات فى الإسكندرية وحصلت على الميدالية البرونزية.

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بينما عبر الطالب محمود عزت الشربيني الطالب بكلية التجارة الفرقة الاولى والذى يعانى من  إعاقة حركية ( رعشة دائمة او مستمرة تجعله غير قادر على التحكم في الأشياء بمعنى أنه يجد صعوبة في الكتابة  وايضا في حمل الأشياء ) عن سعادته في التواجد فى جامعة حلوان وأنها تعد أفضل جامعة تقوم بمساعدة الطلاب أصحاب الاعاقة حيث تمتلك الجامعة  نظام  الدمج وهو نظام يقوم على دمج الطلاب اصحاب الاعاقة مع باقى الطلاب كما ان نظام الدمج يوفر لهم امتحانات اخرى غير امتحانات باقى الطلاب حيث يتم عمل امتحان اختياري لهم لانهم لديهم صعوبه في الكتابه  ولذلك لا يستطيعون خوض الامتحان المقالي ولذلك يكون الامتحان بنظام الاختيار أفضل لهم .

 

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واستطرد محمود أنه كان فى جامعة المنوفية فى كلية التجارة ولكنه تركها لأنها لا تحتوى على نظام دمج وان نظام الدمج غير متواجد سوى فى جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وان جامعة حلوان هى الجامعة الوحيدة التى تقبل طلاب الأقاليم وأنه حاول ان يلتحق بجامعة القاهرة او عين شمس ولكنه لم يتم قبوله لأنه ليس من القاهرة فهو من محافظة المنوفية . 

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