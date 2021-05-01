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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السياحة: الوزارة لم تمنح أي ترخيص للاحتفال بشم النسيم

عبد الفتاح العاصي
عبد الفتاح العاصي

قال الدكتور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية، إنه منذ بداية شهر رمضان وتزامنًا مع زيادة أعداد المصابين بكورونا هناك لجان رقابة مستمرة على الفنادق والمنشآت السياحية بجميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا في مصر.

وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 18 فندقا تم إغلاقهم، إلى جانب إغلاق 9 محلات وكافتيريات ومطاعم، بسبب مخالفات تتعلق بالشيشة وزيادة العدد المسموح به وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتابع “ العاصي" ، أن الوزارة لم تمنح أي ترخيص لأي احتفال وحال حدوث ذلك يكون خارج إطار الوزارة، منوهًا بأن السياحة الروسية تعود خلال شهر مايو، ويتم تجهيز المنشآت والاستعدادات الصحية لذلك بتطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا، منوهًا بأن شرطة السياحة تتواجد على مدار الساحة وحال وجود أي مخالفة يتم إبلاغ الوزارة بها لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة.

تتخوف الصحة العالمية من ارتفاع إصابات كورونا بمصر خلال فترة شم النسيم وعيد الفطر، فيما استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وزير السياحة كورونا شرطة السياحة الصحة العالمية وزيرة الصحة هالة زايد

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