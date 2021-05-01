عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: الأهلي ينظر للمستقبل وسيبنى استادا يضاهى الملاعب العالمية فى أوروبا

صدى البلد

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتواجده في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي، مؤكداً أنه سعيد بتحقيق هذا الحلم الكبير، وأنه شرف له التواجد في هذا الحدث.
وأضاف موسيماني أن الأهلى ليس كبيراً بالأرقام فقط، ولكن بفضل إنجازاته التي حققها على مدار تاريخه، مؤكداً أنه ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني «استاد كبيرا» كهذا. 
وأثنى المدير الفني للأهلي على دور محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته، مؤكداً أن إدارة الأهلي تنظر للمستقبل دائماً، وتهتم كثيراً بالنواحي التسويقية والإعلانية، وفي طريقها لبناء ملعب يضاهي الملاعب العالمية الكبرى في أندية أوروبا. 

ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبين فرعيبن للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها. 
كان مجلس إدارة، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.

ترشيحاتنا

نيمار يقود باريس لصدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز علي لانس

أسعار كيا 2021 في الإمارات

هل تغني صلاة التهجد عن التراويح فى العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء تجيب

موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية

بعد إعلانها التوصل لاتفاق حول العقوبات.. هل هناك موعد لإنهاء مشكلة إيران النووية؟

حسام موافى: لو البول يسبقك البس بامبرز وصلاتك تجوز بيه لو مبلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من هى ضحية رامز عقله طار اليوم؟.. تعرف عليها

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مصادر حكومية تكشف مصير الشواطئ والحدائق والمنتزهات في عيد الفطر

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

قرار عاجل بشأن مفاوضات فيينا حول إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ