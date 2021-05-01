موسيماني: الأهلي ينظر للمستقبل وسيبنى استادا يضاهى الملاعب العالمية فى أوروبا
أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتواجده في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي، مؤكداً أنه سعيد بتحقيق هذا الحلم الكبير، وأنه شرف له التواجد في هذا الحدث.
وأضاف موسيماني أن الأهلى ليس كبيراً بالأرقام فقط، ولكن بفضل إنجازاته التي حققها على مدار تاريخه، مؤكداً أنه ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني «استاد كبيرا» كهذا.
وأثنى المدير الفني للأهلي على دور محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته، مؤكداً أن إدارة الأهلي تنظر للمستقبل دائماً، وتهتم كثيراً بالنواحي التسويقية والإعلانية، وفي طريقها لبناء ملعب يضاهي الملاعب العالمية الكبرى في أندية أوروبا.
ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبين فرعيبن للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.
كان مجلس إدارة، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.