موسيماني: الأهلي ينظر للمستقبل وسيبنى استادا يضاهى الملاعب العالمية فى أوروبا

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتواجده في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي، مؤكداً أنه سعيد بتحقيق هذا الحلم الكبير، وأنه شرف له التواجد في هذا الحدث.

وأضاف موسيماني أن الأهلى ليس كبيراً بالأرقام فقط، ولكن بفضل إنجازاته التي حققها على مدار تاريخه، مؤكداً أنه ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني «استاد كبيرا» كهذا.

وأثنى المدير الفني للأهلي على دور محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته، مؤكداً أن إدارة الأهلي تنظر للمستقبل دائماً، وتهتم كثيراً بالنواحي التسويقية والإعلانية، وفي طريقها لبناء ملعب يضاهي الملاعب العالمية الكبرى في أندية أوروبا.

ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبين فرعيبن للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.

كان مجلس إدارة، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.