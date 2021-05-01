انتظروا مفاجأة..حمادة هلال يشوق متابعيه لحلقة مسلسل المداح

شارك الفنان حمادة هلال متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة من كواليس مسلسل المداح.





ووجه حمادة هلال رسالة لمتابعيه قائلا " ‬‏‪‏انتظروا مفاجأة حلقة 22#المداح..





قصة مسلسل المداح

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.