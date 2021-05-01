عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد البحرين|2.715 مليون دينار قيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحريـن خلال أسبوع

بورصة البحرين
بورصة البحرين

بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في "بورصة البحريـن" خلال هذا الأسبوع 10 ملايين و812 ألفا و266 سهما ووحدة بقيمة إجمالية قدرها مليونان و715 ألفا وديناران بحرينيان، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 382 صفقة.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء البحرينية “ بنا"، إنه تم تداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي  أسهم 22 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم ست شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

اقتصاد البحرين.. المؤشران العام والاسلامي يغلقان على انخفاض

اقتصاد البحرين.. أكثر من 40 مليون دينار حصيلة الضرائب الإلكترونية في 2020

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و27 ألفا و188 دينارا أو ما نسبته %37.83 من  إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان و881 ألفا و188 سهما، تم تنفيذها من خلال 139 صفقة.

 

وجاء المرتبة الثانية في التعاملات، قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 793 ألفا و358 دينارا بنسبة 29.22 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و740 سهما، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

 

وعلى مستوى الشركات، جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 793 ألفا و358 دينارا وبنسبة 29.22% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و740 سهما، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

 

وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 629 ألفا و179 دينارا وبنسبة 23.17% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و93 ألفا و527 سهما، تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

صناديق الاستثمار العقارية

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها ثمانية آلاف و690 دينارا أي ما نسبته 0.32% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع، في حين بلغت الكمية 110 آلاف وحدة، تم تنفيذها من خلال أربع صفقات.

 

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 543  ألف دينار في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة مليونين و162 ألفا و453 سهما ووحدة أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 76 صفقة.

 

صناديق الاستثمار العقارية بورصة البحريـن مال واعمال اقتصاد البحرين

موضوعات متعلقة

اقتصاد البحرين..المصرف المركزي يعلن تغطية الإصدار رقم 1849 بقيمة 35 مليون دينار

ترشيحاتنا

الاختيار 2 تناول الحادث..الشهيد هشام بركات بطل اغتاله المجرمون في نهار رمضان

قصة تسخير الجن لسيدنا سليمان.. ودليل جهلهم بالغيب

الدقيقة 85|آري بابل يسجل الهدف الثاني لـ الإسماعيلي في مرمى الإنتاج الحربي

خلال ساعات| الصحة: تجهيز أضخم مركز تطعيمات في مصر بـ أرض المعارض..صور

10 خطوات لـ إصدار تراخيص البناء الجديدة

أحمد موسى مهنئاً البابا تواضروس بـ عيد القيامة: كل سنة وشركائنا بألف خير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

باب رزق.. الرئيس السيسي يأمر بتوفير سيارة أجرة لـ عامل دليفري

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ