رمضان زمان.. أم كلثوم رفضت الإفطار رغم مرضها وجبنة قريش لـ عبدالحليم

كان للعديد من فناني الزمن الجميل مواقف لا تنسى مع شهر رمضان المبارك، سواء مع طقوس الشهر الكريم، أو مواقف مثيرة للجدل حدثت إبان هذا الشهر.

كوكب الشرق أم كلثوم

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1954 تحدث عدد من عمالقة الفن ونجومه عن عاداتهم فى شهر رمضان، وكان من بين هؤلاء النجوم كوكب الشرق أم كلثوم التى أشارت إلى أنها اعتادت على الصيام منذ كان عمرها 12 عاماً ومهما كانت الظروف حتى لو كانت مريضة.

وأكدت كوكب الشرق أنها عندما مرت بأزمة صحية قبل رمضان نصحها الأطباء بأن تسير على نظام معين فى حياتها ولكنها كانت تخالف أوامر الأطباء الذين نصحوها بعدم الصيام.

وأشارت الكواكب إلى أن أم كلثوم تحيى ليالى رمضان فى بيتها بتلاوة القرآن، وتستيقظ ظهراً وتخرج من بيتها لقضاء مصالحها، ثم تعود قبل الإفطار بنصف ساعة، وأن إفطارها يتكون من عصير الفاكهة وبعض المأكولات الخفيفة، وبعد صلاة العشاء تبدأ السهرة فى صالون منزلها، وفى السحور تتناول الزبادى ولا تنام إلا بعد صلاة الفجر.

هند رستم

امتلكت الفنانة الراحلة هند رستم هواية "الإبرة والخيط" لصنع "السلاسل والحلقان" باستخدام الجوز واللوز، اللذين كانا يملآن منزلها خلال شهر رمضان المبارك، لذلك ابتكرت هذه الهواية الغريبة، وأوضحت هند فى إحدى المجلات الفنية أن ميزة هذه الموضة الغريبة أنك تستعملها طوال اليوم، ثم تأكلها بعد الإفطار!.

عبد الحليم حافظ

حرص عبد الحليم حافظ على إقامة موائد في رمضان لكثير من زملائه الفنانين وأسرته وفرقته، فيكون على المائدة أطهى وأشهى وأفخم المأكولات، بينما هو كان يفطر على «طبق جبنة قريش مهروس بزيت زيتون».

محمد عبد الوهاب

أما موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، فأشار إلى أنه يحرص على الصيام، ويستيقظ فى موعده المعتاد صباحاً ويخرج إلى أعماله وأشغاله العادية ويعود إلى منزله قبل الإفطار بساعتين لينام حتى أذان المغرب، وبعد الإفطار يخرج لقضاء السهرة مع أصدقائه ويعود مع مدفع السحور وينام بعد السحور مباشرة.

ماجدة الصباحى

كانت الفنانة ماجدة تجمع العاملين بمنزلها حول مائدة واحدة فى رمضان وتقدم لهم الطعام بنفسها وتأكل معهم على نفس الطاولة.