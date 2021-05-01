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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعى الكمثرى..ننشر 16 نصيحة يجب مراعاتها خلال مايو

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر مايو.

 تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: اهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر و نهايات الخطوط.
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
-إعداد الثمار قبل الجمع.
- جمع الثمار المصابة بالذبابة و التخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة.
- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة  و وقف الرش و التسميد  قبل الجمع بمدة كافية و يتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.
ثانيا:التسميد 
تسميد اشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي :  2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد +  1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية :   3ك سماد مركب  19 -19-19
الرية الثالثة :    3ك سلفات بوتاسيوم  + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة :  2ك نترات كالسيوم   
الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثا  : برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري:
يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 4 ساعات ري في الاسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية


-مكافحة من التفاح  و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخداملمبادة 5%   1.5  سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة -لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة
-البق الدقيقي برش ديسبلان  1 سم / الترماء +  1/2سم مادة ناشرة


-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس  100سم /00ا لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة


- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات  و حفار ساق التفاح  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء
- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200لتر ماء


- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
- مكافحة البياض الدقيقي و جرب التفاح و رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي


-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم و عرض 10 سم مملؤ بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي نصف مايو.

وزارة الزراعة التفاح الإرشاد الزراعى معهد بحوث البساتين الزراعة واستصلاح الأراضي

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