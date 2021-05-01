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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلانها التوصل لاتفاق حول العقوبات.. هل هناك موعد لإنهاء مشكلة إيران النووية؟

عباس عراقجي
عباس عراقجي

ذكر  عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، اليوم السبت، إن طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

أضاف عراقجي  "توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لاتزال متواصلة".

 

وتابع المسئول الإيراني بأنه "وفق التفاهم الذي تم التوصل إليه حتى الآن، ينبغي رفع كافة العقوبات في مجال الطاقة والمصارف والموانئ والسيارات".

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وأشار عراقجي إلى أن "مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا"، لافتا إلى أن "مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما".

 

ولفت إلى  أن "عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام".

و أكد عراقجي على أنه "لا يمكن توقع موعد التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضات فيينا".

من جانبه قال المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، إن هناك تعقيدات في التفاصيل تؤخر الاتفاق، لكن مصادر أوروبية لم تستبعد الوصول لحل ، قائلة "إن النجاح في المفاوضات مع إيران غير مضمون ولكن ليس مستحيلا".

وذكرت المصادر الأوروبية لرويترز : "لم نصل إلى تفاهمات بشأن النقاط المهمة في المفاوضات مع إيران".

أضافت المصادر : يتبقى عمل كثير في المفاوضات مع إيران لكن الوقت المتبقي قليل.


وتوقع  مندوب روسيا في فيينا نجاح المفاوضات النووية والوصول للنتيجة النهائية خلال أسابيع ، مشيرًا إلى إنه تحديد الجمعة المقبلة كموعد لجولة جديدة من المفاوضات مع إيران.
 وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

 

وتريد واشنطن أن تلتزم إيران بالإتفاق النووي لكي ترفع كامل العقوبات لكن إيران تقول إنها لايمكنها ذلك وعلي أمريكا الاستجابة ورفع العقوبات أولًا، لكن تخفف المفاوضات الجارية من حدة هذه التصريحات والطلبات.

 

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