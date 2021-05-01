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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العراقية: لم نرفع حتى الآن أية توصية بشأن الحظر إلى اللجنة العليا

العراق
العراق

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدم رفعها أية توصيات بشأن الحظر في الفترة المقبلة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حتى الآن، فيما كشفت عن أن أغلب الزعامات الدينية في العراق تلقت التطعيم باللقاح المضاد للوباء.

وقال مدير دائرة الصحة العامة فى العراق رياض عبد الأمير، إن وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أية توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة بشأن فيروس كورونا وربما لا تتوافق اللجنة العليا مع توصيات وزارة الصحة ويبقى القرار النهائي من صلاحية اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الرسمية.

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وأضاف، أن “هناك مناقشات داخل وزارة الصحة بشأن الموضوع واجتماع اللجنة العليا لم يعقد بعد”.

وبشأن مبادرة  مقتدى الصدر بأخذ اللقاح وتفاعل المواطنين معها قال عبد الأمير، إن “هناك توافداً واضحاً من الشباب على مراكز التلقيح خاصة في النجف وبعض المحافظات وأعداد الملقحين ازدادت”، كاشفاً عن أن “أغلب الزعامات الدينية في العراق أخذت اللقاح”.

ولفت إلى أن “تجهيز العراق بكميات من اللقاح ما زال محدودا حاله حال أغلب دول العالم”، مبيناً أن “كثيراً من الدول تشكو من قلة التجهيز من الشركات المصنعة”.

وأشار إلى أن “إقبال المواطنين على اللقاح في العراق يوازي الكميات التي تصل إليه”، معرباً عن أمله “بزيادة وجبات اللقاح في الأسابيع المقبلة”.

وزارة الصحة العراقية العراق اللقاح المضاد للوباء فيروس كورونا الصحة العامة فى العراق

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