أبرزها حل مشكلات المشروعات الصغيرة .. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقا لتخصص ومجال كل منها.

ويرصد صدى البلد اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية في المادة (50) للمجلس كالتالي :

وتختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

1- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

4- العلاقات الصناعية والتجارية.

5- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

6 - الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

7 - التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

8 - التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

9 - المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10 - المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي.

11-- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

12 - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

13- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.