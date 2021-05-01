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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجدي عبدالغني: الفيديو المسرب ليا مع ميدو كان كلام رجالة وبديهم خبراتي

صدى البلد

كشف مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل الفيديو المسرب له مع أحمد حسام “ميدو” في استديو تحليل لإحدى المباريات، مؤكدًا أنهم لم يكونوا على علم بأنه يتم تصويرهم، حيث أنهم كانوا يتحدثون خلال فاصل إعلاني، معقبًا: "كنا بنتكلم كلام رجالة، وأنا كنت المايسترو، وبديهم خبراتي".
 

وأشار "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه اشترى تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية بأكملها بـ260 ألف جنيه، مؤكدًا أنه اشترى للمواطنين، ويشتري لأصدقائه، حيث أن التذكرة كانت بـ2000 جنيه، متابعًا: "معملتش سبوبة، إحنا مشينا بعدها، وكل من وجهوا لي الاتهامات؛ هم من يسلكون التحركات الخطأ".
 

وأوضح أن أحمد شوبير ليس هو العضو الأكثر نفوذًا داخل اتحاد الكرة السابق، وكان غير قادر على السيطرة، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة هو الأكثر نفوذًا، وأحمد شوبير لن يخوض الانتخابات أمامه، إذ أن أبو ريدة له علاقات وشعبية كبيرة في الجمعية العمومية، كما أنه إذ خاض الانتخابات أمام مجاهد؛ سيفوز بالمنصب.
 

ايناس الدغيدى ميدو لاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني

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