عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ من وزارة الصحة على مستشفيات كفر الشيخ

صدى البلد

تفقد فريق من وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية والدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية، اليوم، عدداً من مستشفيات كفر الشيخ؛ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفر الشيخ لاستقبال حالات الكورونا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفريق قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريراً شاملاً عن القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتم إجراء حصر للأماكن الشاغرة.

حريق بأحد مستشفيات العراق.. والدفاع المدني يسيطر على الحادث

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

كما أكدت سلام، جاهزية الفريق الطبي الدائمة بكل المستشفيات واستعدادهم التام لاستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، كما أكدت على الالتزام التام بأقصى معايير الجودة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يوجد مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي، مؤكدة على استعداد منظومة الصحة بكفر الشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.

سوسن سلام وكيل وزارة الصحة مستشفيات كفر الشيخ أقسام العزل رئيس قطاع الطب الوقائي الطب العلاجي

موضوعات متعلقة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

محافظة كفر الشيخ تعلن خطة استعداداتها لشم النسيم وأعياد الربيع

تحرير 96 محضراً لمنشآت مخالفة خلال شهر رمضان في كفر الشيخ

كورونا تغلق شواطئ بلطيم والمراسي النيلية في أعياد الربيع

محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع مركز الأورام

توريد 78427 طن قمح للصوامع والشون في كفر الشيخ.. صور

بدء أعمال مبادرة «حياة كريمة» في قرية إبيانة بكفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

حكم دولي يقترب من إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدا

ولسه.. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة.. شاهد

خالف الإجراءات الاحترازية.. إغلاق كافيه شقيق بسمة وهبة بسبب تقديم الشيشة

مجدي عبدالغني: الفيديو المسرب ليا مع ميدو كان كلام رجالة وبديهم خبراتي

إثيوبيا تشتري الوقت.. السودان: قدمنا كل التنازلات من أجل حل أزمة سد النهضة

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبة إمام عاشور وطعن الأهلي غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

بعد تجاوز إصابات كورونا 1000حالة.. ماذا تخبئ الـ 10 الأواخر من رمضان للمصريين؟

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

من هى ضحية رامز عقله طار اليوم؟.. تعرف عليها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ