مرور مفاجئ من وزارة الصحة على مستشفيات كفر الشيخ

تفقد فريق من وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية والدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية، اليوم، عدداً من مستشفيات كفر الشيخ؛ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفر الشيخ لاستقبال حالات الكورونا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفريق قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريراً شاملاً عن القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتم إجراء حصر للأماكن الشاغرة.

كما أكدت سلام، جاهزية الفريق الطبي الدائمة بكل المستشفيات واستعدادهم التام لاستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، كما أكدت على الالتزام التام بأقصى معايير الجودة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يوجد مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي، مؤكدة على استعداد منظومة الصحة بكفر الشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.