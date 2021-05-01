إحتفالات المسيحيين بعيد القيامة فى كنيسة السيدة العذراء بالقناطر.. صور

يحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد وسط تشديدات أمنية، و إجراءات احترازية مشددة تفرضها جائحة كورونا.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” احتفالات عيد القيامة المجيد فى كنيسة السيدة العذراء بالقناطر.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

وبعث الرئيس السيسى برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين في الخارج، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

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