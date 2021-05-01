حازم إمام يهنئ الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة

هنأ الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس الشعب، الأشقاء المسحيين بعيد القيامة المجيد.



وكتب حازم إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "كل عام وشركائنا في الوطن بخير".



وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ المرحلة الأخيرة من تأمينات احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد وانتشرت قوات التدخل السريع في محيط الكنائس ومشط خبراء المفرقعات محيطها.

كما انتشرت القوات بشكل مكثف حول الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإقامة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس منها في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتفقدت القيادات الأمنية الخدمات المتمركزة أمام عدد من الكنائس بكافة القطاعات للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات والقداسات التي ستقام بها حتى احتفال يوم القيامة وكذا التأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها بالإضافة لتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس.