تقرير .. تراجع إيرادات المنح لـ 400 مليون جنيه في 6 شهور

انخفضت حصيلة الايرادات التي حصلت الموازنة العامة من المنح إلى 400 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري بعد أن كانت752 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الجاري عن استهداف تحصيل 2.7 مليار جنيه في صورة منح من الحكومات والمؤسسات الأجنبية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ذكر التقرير أن جملة المنح التي حصلت عليها الحكومة من الحكومات الاجنبية في أول 6 شهور من العمل بموازنة العام المالي الجاري قد بلغت 268.5 مليون جنيه مقابل 406 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بينما بلغت المنح التي حصلت عليها الحكومة من المنظمات الدولية في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري نحو 106.2 مليون جنيه بعد ان كانت 53 مليون جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

حصيلة المنح الحكومية

ووصلت حصيلة المنح المقدمة من الجهات الحكومية بصورتيها الرأسمالية والجارية إلي 25.3 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 293 مليون جنيه في نفس النصف من العام المالي الماضي.

في المقابل ارتفعت حصيلة الإيرادات الأخرى إلى 118.21 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 85.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.