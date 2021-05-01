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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصابة زوجة حارس الزمالك بفيروس كورونا

صدى البلد

أصيبت زوجة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدوى فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها زوجة أبوجبل الجزائرية سمارة يحيى خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة إيجابية. 

وكتبت سمارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "مساء الخير.. خرجوا التحاليل للأسف إيجابي، المهم ردو بالكم والموجة هادي بزاف صعيبة ومعدية أكثر البسوا الماسك خلو دايماً معاكم كحول، نقصوا التجمعات على قد ما تقدروا، وردو بالكم على والديكم". 

ويخضع حالياً أبوجبل المصاب هو الآخر بعدوى فيروس كورونا وزوجته للعزل المنزلي، مع تلقي بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

 ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غداً الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

محمد أبوجبل الزمالك فيروس كورونا سمارة يحيي بيراميدز ستاد القاهرة الدولي

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