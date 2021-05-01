خالف الإجراءات الاحترازية.. إغلاق كافيه شقيق بسمة وهبة بسبب تقديم الشيشة

قام جهاز تنمية القاهرة الجديدة بتنظيم حملات مسائية على الكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والإشغالات بالتجمعات الثلاثة، بالتنسيق بين إدارة امن الجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن تشميع كافيه " بلكونة" المملوك لشقيق الإعلامية بسمة وهبة، بسبب العديد من المخالفات التى ارتكبها وأهمها تقديم الشيشة بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى أجهزة المدن الجديدة، باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة خلال فترة الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، والمستمرة حتى بعد غد الإثنين الموافق 3/5/2021.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتكثيف حملات ضبط المخالفات بشكل عام، وتشكيل غرف متابعة للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بأجهزة المدن الجديدة، ومواصلة تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اغلاق كافيه بلكونة 3

اغلاق كافيه بلكومة 2

اغلاق كافيه بلكونة