المالية تبيع أجلي خزانة بقيمة 18,5 مليار جنيه,,تفاصيل

تعتزم وزارة المالية غدا الأحد بيع أذون خزانة ضمن مستهدفات الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة خلال الشهر الجاري بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.



قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية؛ إنه من المقرر بيع أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه .



وذكر التقرير انه سيتم طرح أجل 91 يوما بـ 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.

خطة طرح أدوات الدين في شهر



وتسعي وزارة المالية لتدبير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزامات الموازنة العامة من الجهاز المصرفي بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري، موزعة علي 4 اسابيع؛ اذ من المستهدف ان تطرح أدوات دين حكومية من أذون وسندات الخزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه هذا الأسبوع .



ومن المخطط ان يتم اقتراض أذون وسندات خزانة للأسبوع الجاري علي مدار 3 عطاءات سيكون أولها غدا الاحد، ويتبقي طرحين اثنين اعتبارا من الاثنين ثم الخميس المقبلين بقيمة اجمالية تبلغ 29 مليار جنيه.