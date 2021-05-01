جديد في السوق المصري.. أسعار ومواصفات جاك JS4 موديل 2021| صور

عززت العلامة التجارية الخاصة بشركة جاك الصينية، من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات، وظهر ذلك عبر عدة إصدارات مختلفة، أغلبها ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وتترأس النسخة جاك JS4 موديل 2021 في ثوبها الجديد، قائمة إصدارات الـSUV.

تستمد جاك JS4 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو من طراز VVT-I، قادر على إنتاج قوة 147 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما ستصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة، فيما تتسارع عجلات المركبة عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

ويبلغ طول السيارة جاك JS4 موديل 2021 وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 4410 مم، وعرض 1800 مم، و1660 للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 1050 لتر، مع خزان وقود يتسع لـ50 لترا، وبلغ الوزن الكلي للسيارة وهي فارغة نحو 1365 كجم.

أما عن التجهيزات الخاصة بعوامل الأمان؛ فهي تحتوي من الداخل على 6 وسائد هوائية (أمامية وخلفية وستائر جانبية)، مع نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وخاصية الحماية ضد السرقات، وبرنامج مساعدة الفرامل على الشواهق (المرتفعات)، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ومستشعرات ركن، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة للفئة الأعلى تجهيزًا، وخاصة متابعة النقاط العمياء، وبرنامج التحير عند مغادرة المسار، ومستشعرات تصادم للحماية.



كما تضم كماليات أخرى؛ مثل “شاشة عرض الوسائط، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد جلد ذات تحكم كهربائي، ومقود حركة متعدد المهام، مع فتحة سقف كهربائية”.

و يبلغ سعر السيارة جاك JS4 موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك Deluxe موديل 2021 بسعر 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك Ultimate موديل 2021 بسعر 305 آلاف جنيه.