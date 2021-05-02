بشكل انسيابي وقدرات قوية .. بورشه 718 الرياضية الجديدة| صور

تعتبر النسخة بورشه 718 سبايدر واحدة من أشرس المنافسين للأيقونة الشهيرة 911، و السيارة كايمان جي تي 4، حيث تتمتع بإطلالة ساحرة عبر تصميمها الانسيابي، و الذي اظهر الجانب الرياضي لهذه النسخة، مما يجعلها قادرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بطريقة انسيابية غير معقدة.

و على الرغم من تباين الآراء وسط الجمهور حول قوة المحرك و التي كشفت عنها الشركة تحديدًا داخل معرض شنغهاي الدولي للسيارات، و التي اعتمدت فلسفة المحرك رباعي الاسطوانات، صاحب القدرة على انتاج طاقة تقدر بـ 300 حصان، للنسختين بوكسترز وكايمان الجديدتين.

وكشفت بورشه عن تقديم نسختها 718 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، و هو النسخة المعدلة من الايقونة 911 و التي جاءت بسعة 3000 سي سي، و استطاعت العدسات التجسسيه أن تلتقط بعض الصور للسيارة من داخل حلبة سباقات نوربورغرينج الاختبارية.

وظهرت السيارة بإطلالة رياضية باللون الأبيض، تعتمد على سقف متحرك باللون الأحمر، مع مصابيح اكثر عدوانية، و مفهوم ثنائية الأبواب، كما تضم عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية فضية اللون ذات تصميم هندسي من 10 أضلاع.

وتحتوي السيارة على سبويلر خلفي يعزز من قدرات السيارة على تحديات التسارع، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و فتحات تهوية جانبية، و عاكسات ضوئية تقع على جانبي الصادم الخلفي للسيارة، و فتحة لإمداد الوقود على الواجهة الجانبية اليمنى من هيكل السيارة.

و بالطبع تضم كلا من النسخة بوكسترز وكايمان و الإصدار 718، باقة من التجهيزات الداخلية، إلى جانب حزمة متطورة من انظمة المكابح، و وسائل الرفاهية و التحكم.